Da Ue 4,6 miliardi per progetti su Clean Tech e idrogeno

La Commissione Ue ha annunciato il lancio di due inviti a presentare proposte con un budget di 3,4 miliardi di euro per accelerare la diffusione di tecnologie innovative di decarbonizzazione in Europa, tra cui le batterie dei veicoli elettrici. Bruxelles lancia inoltre la seconda asta della Banca europea dell'idrogeno per accelerare la produzione di idrogeno rinnovabile nello Spazio economico europeo, con un budget di 1,2 miliardi di euro. Entrambe le iniziative, viene reso noto, sono finanziati dal Fondo per l'innovazione, utilizzando i proventi del sistema di scambio delle quote di emissione dell'Ue (Ets)