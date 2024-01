Da Snam 100 milioni di investimenti per l'idrogeno al 2027

Snam investirà 100 milioni di euro sull'idrogeno da qui al 2027. E' quanto prevede il Piano Strategico che ha incrementato del 15% gli investimenti complessivi del gruppo a 11,5 miliardi. Venti milioni sono previsti per la fase di ingegneria del 'SoutH2 Corridor' (Corridoio Sud dell'idrogeno), il progetto incluso nella lista Pci della Commissione Europea attraverso il quale Snam potrà agire come "facilitatore dello sviluppo di un mercato dell'idrogeno europeo" insieme agli altri gestori di rete (Tso). Il progetto prevede la realizzazione di una dorsale dell'idrogeno, lunga 3.300 km, che collegherà il Nord Africa con l'Italia, l'Austria e la Germania. Snam, inoltre, è coinvolta nella realizzazione di iniziative come le 'Hydrogen Valleys' (valli dell'idrogeno, ndr) a Modena e in Puglia, le stazioni di rifornimento di idrogeno e la gigafactory con De Nora, di cui controlla il 21,59%.