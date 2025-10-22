Da rottamazione quinquies atteso gettito totale 9 miliardi

La stima dell'impatto sul gettito atteso derivante dalla rottamazione quinquies è di complessivi 9 miliardi. Lo si legge nella relazione tecnica alla legge di bilancio, che stima l'impatto sul gettito per il periodo 2026-2036, considerando l'adesione da parte dei contribuenti nel numero massimo di rate previsto per il pagamento (54 rate bimestrali su 9 anni). Si parte con i 500 milioni attesi nel 2026, per poi salire a 1 miliardo nei successivi otto anni, mentre si stimano altri 500 milioni nel 2023. La misura produrrà invece una perdita per la riscossione ordinaria di complessivi 9,7 miliardi, "in quanto - si spiega - una parte dei carichi per i quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa, sarebbero stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate, attraverso l'ordinaria attività di recupero oppure per il tramite di rateizzazioni di pagamento".
