Da Intesa Sanpaolo 1,5 miliardi a filiera lattiero-casearia

Intesa Sanpaolo rafforza l'economia del comparto agroalimentare italiano con una provvista speciale di 1,5 miliardi di euro di nuovo credito per la filiera lattiero-casearia. L'intervento rientra nelle azioni della Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese per accelerare gli investimenti nelle filiere del made in Italy agroalimentare, per le quali sono già stati stanziati 10 miliardi di euro di nuovo credito parte dei 410 miliardi previsti dal gruppo per le iniziative collegate al Pnrr.

L'intervento è stato annunciato a Brescia durante il secondo appuntamento di Agri-talk, ciclo di incontri itineranti sul territorio che ha visto la precedente tappa di Firenze dedicata alla filiera vitivinicola. Entro dicembre è in programma la tappa a Milano dedicata alla filiera ortofrutticola. Nell'ambito delle filiere agroalimentari, nel lattiero caseario l'Italia si posiziona come terza in Europa per valore della produzione, con quasi 28 miliardi, dopo Francia e Germania, un risultato importante nonostante le dimensioni aziendali siano molto più piccole: circa 9 milioni di euro in media per le aziende lattiero casearie italiane, contro i quasi 34 della Francia e i 58 della Germania.

Con il nuovo intervento da 1,5 miliardi di euro per "questa filiera, agiamo per rafforzare le imprese producendo benefici concreti in termini di qualità anche per i consumatori, in linea con le progettualità della direzione agribusiness che in questi anni ha erogato oltre 12,4 miliardi di euro di finanziamenti per le Pmi dell'agroalimentare", spiega Massimiliano Cattozzi, responsabile direzione agribusiness della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.