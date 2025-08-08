Venerdì 8 Agosto 2025

Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai

Armando Stella
Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Botulino sintomiMerz Israele GazaEyal ZamirTrump PutinFurto villa FiorelloBotulino
Acquista il giornale
Ultima oraDa Garante sanzione 40mila euro a sindacati trasporti Napoli
8 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Da Garante sanzione 40mila euro a sindacati trasporti Napoli

Da Garante sanzione 40mila euro a sindacati trasporti Napoli

Per "sciopero occulto" del 28-29 marzo 2025

Per "sciopero occulto" del 28-29 marzo 2025

Per "sciopero occulto" del 28-29 marzo 2025

La Commissione di garanzia sugli scioperi ha chiuso la vicenda dei pesanti disservizi registrati all'Azienda napoletana mobilità, per le massicce assenze per malattia nei giorni 28 e 29 marzo 2025, con una sanzione di 40.000 euro complessivi nei confronti di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fna, Faisa Cisall, Faisa Confail , Orsa, Trasporti Usb. Lo comunica la Commissione sottolineando che si è trattato nella sostanza di una forma di "sciopero occulto".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScioperoTrasporti