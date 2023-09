Da Fondazione EssilorLuxottica cure a 650 milioni di persone

Oltre 650 milioni di persone che vivono in zone rurali hanno avuto accesso a cure oculistiche, grazie alle 24.000 cliniche temporanee, e più di 63 milioni di persone provenienti da comunità svantaggiate hanno ricevuto un paio di occhiali da vista o da sole. E' il bilancio dell'attività a oggi della OneSight EssilorLuxottica foundation, tracciato dal suo presidente Anurag Hans. L'occasione è stato il consueto incontro tra le religioni mondiali promosso dalla Comunità di Sant'Egidio a Berlino, dove Hans ha portato all'attenzione della platea il tema della vista come diritto umano fondamentale, rende noto un comunicato del gruppo delle lenti e delle montature per occhiali. La Comunità di Sant'Egidio è partner strategico della Fondazione EssilorLuxottica in Italia con l'iniziativa delle 'Giornate della vista', un progetto itinerante che porta il diritto alla vista alle persone fragili in diverse città. Secondo dati della Fondazione, la miopia sta diventando una "epidemia mondiale che può portare conseguenze, anche gravi, per la salute degli occhi. Correggere la vista contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo 10 delle Nazioni Unite, incentrato sulla riduzione della povertà e delle disuguaglianze, poiché una buona vista consente alle persone di imparare, lavorare in sicurezza, aumentando la produttività e il potenziale di guadagno".