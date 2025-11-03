Da Citi Foundation 500mila dollari a Fondazione Rigoldi

Fondazione Don Gino Rigoldi sarà una delle 50 organizzazioni non profit che riceveranno ciascuna 500.000 dollari nell'ambito della Global Innovation Challenge 2025 di Citi Foundation, un'iniziativa che mira a sostenere soluzioni per affrontare il problema dell'occupazione dei giovani. Fondazione Don Gino Rigoldi, precisa una nota, lavorerà per sostenere giovani vulnerabili (Neet e studenti a rischio di abbandono scolastico) sul territorio della Lombardia attraverso programmi di educazione, mentoring e formazione professionale e la promozione dell'educazione finanziaria.

Il programma sarà accompagnato da un progetto di ricerca, in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, al fine di comprendere e identificare come i percorsi di formazione possano essere migliorati per colmare il divario tra offerta e domanda di competenze. "Poiché i giovani di oggi continuano a incontrare significative barriere all'occupazione, è fondamentale dare a questa prossima generazione competenze pertinenti e opportunità significative" ha affermato Edward Skyler, Head of Enterprise Services and Public Affairs di Citi. "Le ragazze e i ragazzi che incontriamo nelle periferie spesso sono fermi alla terza media e non hanno ancora trovato un lavoro." ha dichiarato don Gino Rigoldi, presidente del Comitato di Garanzia della Fondazione Don Gino Rigoldi. "Sono più disorientati che bloccati, non sanno da dove cominciare, hanno scarsa fiducia nei propri mezzi. Noi li accogliamo e offriamo loro percorsi formativi sia per le soft skill che per l'apprendimento di un mestiere. La sfida è trovare il terreno comune tra loro e chi cerca lavoratori: la ricerca svolta dall'Università servirà proprio a individuare, insieme alle aziende, quali caratteristiche possano facilitare l'inserimento dei giovani Neet."