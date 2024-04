Da Cdp Venture Capital 1 miliardo di investimenti per l'IA

Cdp Venture Capital impiegherà 1 miliardo di euro di risorse del totale di 8 miliardi previsti nel piano industriale 2024-2028 per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Lo comunica la Sgr partecipata al 70% da Cdp Equity e al 30% da Invitalia nella nota che indica i principali punti del piano strategico. Le risorse si concentreranno su tre ambiti chiave, con 120 milioni dedicati al trasferimento tecnologico, ulteriori 580 milioni per investimenti in startup con applicazioni settoriali per rafforzare gli attori già esistenti e 300 milioni rivolti a società mature, pronte a scalare all'estero e diventare i campioni nazionali.