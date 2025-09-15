Da Cdp, Mcc e Sella nuova tranche da 23 milioni di minibond

"Finanziare i progetti di crescita delle imprese di piccole e medie dimensioni, facilitarne l'accesso al mercato dei capitali, sostenerne la competitività sia in Italia sia all'estero e promuoverne lo sviluppo anche in ambito ESG". Questi gli obiettivi, come sottolinea una nota, del programma di basket bond da 200 milioni di euro avviato nel 2021 ed esteso nel 2023 da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Mediocredito Centrale (Mcc) e Sella che, grazie alla nuova tranche del valore totale di 23 milioni di euro, "ha sostenuto complessivamente sino ad oggi 13 aziende che operano in diversi settori dell'economia italiana per un valore di 111,5 milioni di euro di minibond sottoscritti".

Nell'operazione Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale hanno agito come anchor investor e Sella Investment Banking in qualità di arranger.

La nuova emissione riguarda tre imprese: "Socage (gruppo affermato nel settore della progettazione, costruzione e commercializzazione di piattaforme aeree), Centro di Riabilitazione Lars (azienda attiva da oltre 35 anni nel settore dei servizi sanitari riabilitativi e sociosanitari assistenziali) e Ferrari & Carena (realtà specializzata nella produzione e manutenzione di presse meccaniche per fine blanking e ricambi personalizzati)". I minibond, della durata di sette anni per Socage e Centro di Riabilitazione Lars e di sei anni per Ferrari & Carena, sono tutti finalizzati a supportare i rispettivi piani di investimento.