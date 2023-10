Da Cdp-Fei 4,3 miliardi per le Pmi italiane

Oltre 4,3 miliardi di nuovi finanziamenti a quasi 50mila piccole e medie imprese in Italia per sostenere la competitività e gli investimenti in tutti i settori, con particolare attenzione a quello dell'istruzione, formazione e cultura. È questo l'obiettivo dell'accordo tra il Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei, parte del gruppo Bei) e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) nell'ambito del programma InvestEU, siglato a Roma dall'amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco, e dalla presidente del Fei e vicepresidente Bei, Gelsomina Vigliotti.