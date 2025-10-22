Da Belluno sistema crioterapia per i campioni d'Asia di volley

Un sistema di crioterapia ventilata, sviluppato e prodotto da Imap, azienda di Sedico (Belluno) specializzata nella refrigerazione industriale, approda in Giappone per supportare i campioni dei Suntory Sunbirds, squadra di pallavolo maschile di Osaka dominatrice del campionato nipponico e dell'Asia.

Si tratta di un debutto internazionale per "Buran", un apparecchio che produce un flusso d'aria a -40 gradi che in pochi minuti accelera i tempi di rigenerazione muscolare. Due brevetti e i test scientifici dell'Università di Padova ne hanno certificano l'efficacia.

Già adottato da club come la Sir Safety Perugia e dalla nazionale italiana di rugby durante il Sei Nazioni, Buran si prepara ora a misurarsi con un contesto sportivo internazionale, un passo strategico verso il mercato asiatico, attento alle tecnologie di performance e wellness. Una scommessa che unisce ingegneria e ricerca scientifica per portare i benefici della crioterapia ventilata anche nella vita quotidiana delle persone.

"Portare il Buran ai Sunbirds significa confrontarci con una massima eccellenza sportiva internazionale", sottolinea una nota dell'azienda, convinta che l'innovazione nata a Sedico e prodotta in Imap, azienda con oltre 40 anni di esperienza nel settore della refrigerazione, possa diventare un nuovo standard per il recupero post-gara.

Buran sta guardando anche al mercato privato, con installazioni pensate per centri fisioterapici, cliniche e perfino per un uso personalizzato in ambito wellness. Una unità è tuttora in fase di sperimentazione al Gemelli Medical Center di Roma, dove viene testato per pazienti affetti da fibromialgia e per la riabilitazione ortopedica, a conferma delle potenzialità del sistema anche al di fuori dello sport professionistico.