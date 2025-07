Da Bei e Mediobanca 200 milioni di nuova finanza alle pmi

La Banca europea per gli investimenti (BEI) e Mediobanca hanno firmato un nuovo accordo da 100 milioni di euro volto a migliorare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese italiane, con una particolare attenzione alle microimprese, all'imprenditoria femminile e alle realtà attive nelle regioni di coesione.

Si tratta del primo accordo in assoluto tra BEI e Mediobanca i cui fondi verranno principalmente intermediati dalla controllata Compass Banca, e si stima che il finanziamento BEI contribuisca a mobilitare fino a 200 milioni di euro di nuova finanza per l'economia reale. Del totale finanziato in favore delle PMI italiane, il 60% dei fondi sarà riservato a microimprese, ossia aziende con meno di 10 dipendenti, mentre il 20% sarà destinato a imprese a guidate da donne o a progetti che promuovono la parità di genere. Un'attenzione particolare sarà inoltre riservata alle aziende operanti nel centro-sud Italia.