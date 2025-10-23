Da Bei 150 milioni a Icsc per infrastrutture sport e cultura

La costruzione di nuove strutture sportive e culturali, la riqualificazione di quelle già esistenti e interventi per promuovere la mobilità urbana sostenibile, come la creazione di nuove piste ciclabili. A queste finalità è destinato il finanziamento da 150 milioni di euro concesso dalla Bei all'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (Icsc). L'intesa, spiega una nota, è stata firmata oggi a Roma da Jean-Christophe Laloux, direttore generale per le operazioni Bei, e da Antonella Baldino, amministratore delegato di Icsc, alla presenza di Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente Bei.

Le risorse messe a disposizione dalla Bei contribuiranno a finanziare i progetti - fino a un massimo di 40 milioni di euro ciascuno. Tutti gli interventi saranno di proprietà pubblica e accessibili senza restrizioni, con beneficiari finali rappresentati dagli Enti Territoriali, in particolare Comuni.

"Questo nuovo accordo con la Bei rappresenta un ulteriore passo avanti nel supporto alla crescita sostenibile e inclusiva del Paese attraverso lo sport e la cultura. Le risorse messe a disposizione consentiranno agli Enti Territoriali di investire nella costruzione e nella riqualificazione di infrastrutture pubbliche moderne, accessibili ed efficienti, con ricadute concrete in termini di rigenerazione urbana, coesione sociale e sviluppo economico. Un impegno diretto a moltiplicare il ritorno sociale degli investimenti: più opportunità per i giovani, maggiore inclusione, riduzione delle disuguaglianze territoriali e un deciso contributo alla transizione ecologica." ha spiegato Antonella Baldino, amministratore delegato dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.