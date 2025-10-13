Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Da banche 2,8 miliardi, ipotesi su vecchi extraprofitti

Cala da 40 a 26/27% aliquota svincolando 6,2 miliardi a riserva

Cala da 40 a 26/27% aliquota svincolando 6,2 miliardi a riserva

Cala da 40 a 26/27% aliquota svincolando 6,2 miliardi a riserva

Sarebbe di circa 2,8 miliardi il contributo che le banche daranno per la prossima manovra di bilancio e l'ipotesi ora sul tavolo prevederebbe un meccanismo che passa attraverso la vecchia tassa sugli extraprofitti che di fatto ha visto le banche evitare la tassazione mettendo a riserva un importo di 6,2 miliardi che potrà ora essere svincolato.

Secondo fonti bancarie, su questo importo - relativo agli anni 2022-24 - potrebbe essere richiesto un contributo straordinario attorno al 26-27% (molto più basso del 40% previsto inizialmente) che frutterebbe attorno a 1,6 miliardi. I rimanenti 4,6 miliardi potrebbero essere corrisposti agli azionisti che pagherebbero il 26% dovuto sulle rendite finanziarie, altri 1,2 miliardi che portano il totale a 2,8 miliardi.

