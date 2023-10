Da Arera oltre 3,2 milioni a Italgas per le sperimentazioni

L'Arera ha accolto alcune richieste di Italgas per accedere al meccanismo di incentivazione su alcuni progetti pilota di ottimizzazione delle infrastrutture per il gas, con un contributo complessivo di oltre 3,21 milioni di euro. In particolare 1,78 milioni riguardano il progetto '3D Asset Mapping' e quasi 1,43 milioni per il progetto 'Digital Reverse Flow'. Quest'ultimo, previsto dal piano 2023/2029 del gruppo, prevede la possibilità di reimmissione in rete del biometano prodotto e non utilizzato a livello locale. La sperimentazione è prevista a Ostiglia (Mantova), Manduria e Avetrana, entrambe in provincia di Taranto.