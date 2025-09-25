Cucinelli sprofonda in chiusura in Piazza Affari

Cucinelli sprofonda in Piazza Affari in chiusura di seduta. Il titolo lascia sul campo il 17,28% a 85,08 euro azzerando i guadagni di un anno e portandosi ai livelli del settembre del 2024. Il sospetto di irregolarità in Russia per il mancato rispetto delle sanzioni dell'Ue ha fatto scattare un congelamento al ribasso. A nulla è servita la nota con cui la maison di Solomeo (Perugia) ha smentito un report degli analisti di Morpheus Research.
Mercoledì 24 Settembre 2025
Ultima oraCucinelli sprofonda in chiusura in Piazza Affari