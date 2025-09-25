Mercoledì 24 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mongolfiere MoscaUcraina RussiaFlotillaJames Senese ricoveratoKate e Camilla
Acquista il giornale
Ultima oraCucinelli sprofonda in chiusura in Piazza Affari
25 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Cucinelli sprofonda in chiusura in Piazza Affari

Cucinelli sprofonda in chiusura in Piazza Affari

Il titolo torna ai livelli di un anno fa dopo un congelamento

Il titolo torna ai livelli di un anno fa dopo un congelamento

Il titolo torna ai livelli di un anno fa dopo un congelamento

Cucinelli sprofonda in Piazza Affari in chiusura di seduta. Il titolo lascia sul campo il 17,28% a 85,08 euro azzerando i guadagni di un anno e portandosi ai livelli del settembre del 2024. Il sospetto di irregolarità in Russia per il mancato rispetto delle sanzioni dell'Ue ha fatto scattare un congelamento al ribasso. A nulla è servita la nota con cui la maison di Solomeo (Perugia) ha smentito un report degli analisti di Morpheus Research.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BorsaRussia