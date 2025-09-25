Cucinelli sprofonda in chiusura in Piazza Affari

Cucinelli sprofonda in Piazza Affari in chiusura di seduta. Il titolo lascia sul campo il 17,28% a 85,08 euro azzerando i guadagni di un anno e portandosi ai livelli del settembre del 2024. Il sospetto di irregolarità in Russia per il mancato rispetto delle sanzioni dell'Ue ha fatto scattare un congelamento al ribasso. A nulla è servita la nota con cui la maison di Solomeo (Perugia) ha smentito un report degli analisti di Morpheus Research.