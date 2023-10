Cucinelli, ricavi +27% a 818 mln nei nove mesi

Brunello Cucinelli chiude i primi nove mesi dell'anno con ricavi pari a 818,4 milioni di euro, in crescita del +27,5%. Il terzo trimestre ha riportato vendite pari a 274,4 milioni di euro, con un valore in linea con il fatturato del primo e del secondo trimestre, e una crescita del +21,1% a cambi correnti. I risultati dei primi nove mesi riguardano tutte le aree geografiche con le Americhe +21,7%, Europa +18,3%, Italia +24,5%, Asia +49,7%. I canali di vendita ben bilanciati e con crescite molto significative: retail +34,6% e wholesale +17,1%. Il risultato dei nove mesi dell'anno, il riscontro positivo delle collezioni "fanno immaginare una crescita dei ricavi per il 2023 tra il +20% e il +22%, rispetto alla precedente stima del +19%", spiega una nota. Nei primi nove mesi di "questo anno particolarmente bello abbiamo realizzato un'importante crescita di fatturato e di immagine, e vista la grande qualità delle vendite, immaginiamo di conseguenza unì profitto sano e bello", afferma Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo della casa di moda.