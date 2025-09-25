Cucinelli, piano rispetto delle regole Ue sulla Russia

Brunello Cucinelli "conferma con fermezza il pieno rispetto delle regole comunitarie in merito all'attività nel mercato russo" ed esclude "qualsiasi ipotesi su un utilizzo del mercato russo per la riduzione del magazzino e lo smaltimento delle rimanenze". Lo comunica la società in una nota in cui risponde alle accuse di Morpheus Research. In merito alle quali Brunello Cucinelli "sta valutando azioni legali a tutela della sua reputazione e degli interessi di tutti i suoi stakeholder".