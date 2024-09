Cub, mobilitazione e appello a Mattarella contro morti lavoro

Una mobilitazione nazionale aperta a tutti da mettere in campo a breve e un appello a intervenire per una lotta "concreta" contro il dilagare dei morti sul lavoro al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che "sta dimostrando una grande sensibilità sul tema". E' l'iniziativa della Confederazione unitaria di base (Cub) che ad ogni manifestazione, presidio e protesta sull'argomento chiede a iscritti, militanti e partecipanti di portare in mano la Costituzione e in particolare l'art.1 della legge fondamentale dello Stato il cui primo comma recita "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro". La Cub denuncia che "la politica sia di destra sia di sinistra da 40 anni non fa nulla per combattere le stragi sul lavoro, ma anzi ha approvato leggi sulla precarizzazione fra cui le più recenti la Legge Fornero sul lavoro e il Jobs Act che consentono licenziamenti arbitrari impedendo di fatto il rispetto dei diritti e della sicurezza". "Anche le normative sui sub-appalti e la mancanza di un numero tempestivo e sufficiente di controlli pure di notte e nei festivi - sottolinea il segretario nazionale della Cub, Walter Montagnoli - favoriscono il numero infinito dei morti sul lavoro, tre solo negli ultimi giorni in Lombardia. Chiediamo da anni l'introduzione del reato di 'omicidio sul lavoro', eppure nonostante diversi altri sindacati siano d'accordo il Parlamento nulla ha fatto. Bisogna responsabilizzare giuridicamente i datori di lavoro altrimenti non si otterrà null'altro che parole".