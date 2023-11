Cub, attacco diritto sciopero per sindacati 'conflittuali'

La Confederazione unitaria di base (Cub) scende in campo per la difesa generale del diritto di sciopero sottolineando che "l'obbiettivo del Governo è quello di impedirne l'esercizio ai sindacati più conflittuali". Sul tema Antonio Amoroso, segretario nazionale Cub Trasporti, denuncia che "per esempio l' associazione delle imprese a partecipazione pubblica del Trasporto pubblico locale (Agens) sta sostenendo una modifica della legge 146/90 sull'esercizio del diritto di sciopero, rilanciata anche da un gruppo di parlamentari, con il solo obiettivo d'impedire nelle aziende del trasporto pubblico locale l'indizione di sciopero alle organizzazioni sindacali che non sono firmatarie dei contratti collettivi". "Se poi - osserva - consentiranno alle aziende di comminare sanzioni ai lavoratori che non dovessero rispettare le norme esistenti diventa chiaro a cosa si sta mirando". "In sostanza in questo momento i lavoratori stanno scioperando a difesa e per l'aumento dei salari e lo sciopero è uno strumento del conflitto sindacale - rimarca Amoroso -. Per questo lo stanno limitando in particolare colpendo i sindacati che si mobilitano".