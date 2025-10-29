Martedì 28 Ottobre 2025

Csc, aspettative ancora positive per produzione, ma lieve calo
29 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  4. Csc, aspettative ancora positive per produzione, ma lieve calo

Csc, aspettative ancora positive per produzione, ma lieve calo

Indagine rapida sulle attività delle grandi imprese

L'indagine rapida sulla produzione industriale, rivolta alle grandi imprese industriali associate a Confindustria, nella rilevazione di ottobre registra una flessione delle aspettative rispetto al mese precedente, ma il quadro resta complessivamente positivo. Quasi la metà delle grandi imprese industriali associate a prevede un aumento della produzione, rilevante o moderata (46,3%). Più di un terzo prevede stabilità (35,1%), mentre poco meno di un quinto (18,6%) si aspetta una contrazione.

Il saldo relativo a domanda e ordini risale e torna a essere il principale punto di forza a sostegno della produzione. A ottobre si attesta a 5,2%, dopo aver toccato lo zero il mese passato. Per quanto riguarda le aspettative delle imprese sulla disponibilità di manodopera nei prossimi mesi migliorano: il saldo nel mese di ottobre è pari a 0,8%, che segue lo 0,2% del mese precedente. Negativo il saldo relativo ai costi di produzione: nella rilevazione di ottobre migliora rispetto al mese precedente pur rimanendo negativo (-4,2% da -5,3%).

