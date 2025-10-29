Csc, aspettative ancora positive per produzione, ma lieve calo

L'indagine rapida sulla produzione industriale, rivolta alle grandi imprese industriali associate a Confindustria, nella rilevazione di ottobre registra una flessione delle aspettative rispetto al mese precedente, ma il quadro resta complessivamente positivo. Quasi la metà delle grandi imprese industriali associate a prevede un aumento della produzione, rilevante o moderata (46,3%). Più di un terzo prevede stabilità (35,1%), mentre poco meno di un quinto (18,6%) si aspetta una contrazione.

Il saldo relativo a domanda e ordini risale e torna a essere il principale punto di forza a sostegno della produzione. A ottobre si attesta a 5,2%, dopo aver toccato lo zero il mese passato. Per quanto riguarda le aspettative delle imprese sulla disponibilità di manodopera nei prossimi mesi migliorano: il saldo nel mese di ottobre è pari a 0,8%, che segue lo 0,2% del mese precedente. Negativo il saldo relativo ai costi di produzione: nella rilevazione di ottobre migliora rispetto al mese precedente pur rimanendo negativo (-4,2% da -5,3%).