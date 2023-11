Crollo di Alibaba a HK, -9,96%

La Borsa di Hong Kong ha chiuso con pesanti perdite, in seguito al crollo di Alibaba (-9,96%), che ha sorpreso tutti annunciando l'interruzione dello spin-off del cloud computing a causa della guerra dei chip tra Stati Uniti e Cina: l'indice Hang Seng ha perso il 2,12%, scendendo a 17.454,19 punti. In particolare, la stretta statunitense sull'esportazione di chip avanzati ha interessato le consegne di microprocessori per ragioni di sicurezza nazionale, compresi quelli di Nvidia, fondamentali per l'intelligenza artificiale. "Riteniamo che uno spin-off completo del Cloud Intelligence Group non porterebbe a un aumento del valore per gli azionisti", ha spiegato Alibaba.