Crociere, 15,4 milioni passeggeri nei porti italiani nel 2026

Nuovi record storici per le crociere nei porti italiani nel 2026 grazie a 15,4 milioni di passeggeri movimentati (+2,6% sui valori attesi nel 2025) e 5.680 accosti (+2,7%). E oltre 1 miliardo di euro di investimenti nei porti italiani pianificati nel triennio 2026-2028. Si è aperta con queste previsioni la dodicesima edizione di Italian cruise day, il forum itinerante per l'industria crocieristica italiana ideato e organizzato da Risposte turismo, quest'anno in partnership con l'Autorità di sistema del mare di Sicilia Orientale, in corso di svolgimento alla Vecchia Dogana di Catania.

I risultati attesi per il 2026, contenuti nella nuova edizione dell'Italian cruise watch di Risposte turismo, sono frutto della proiezione effettuata sulle previsioni di oltre 50 porti, rappresentativi del 91% sia del traffico crocieristico nazionale sia delle toccate nave e, secondo una consolidata metodologia di ricerca, tiene conto di numerosi fattori capaci di incidere sulle stime di traffico nel medio periodo, tra i quali i possibili cambi di itinerari delle navi durante la stagione e l'occupazione media attesa delle navi.

Nel dettaglio, Civitavecchia si confermerà ancora una volta primo porto crocieristico del Paese e tra i principali a livello mondiale, raggiungendo i 3,7 milioni di passeggeri movimentati (imbarchi, sbarchi e transiti, + 4,8% sul 2025) grazie a 900 accosti (+1,1%). Alle sue spalle, confermate le posizioni del 2025, con Napoli al secondo posto (circa 1,9 milioni di passeggeri movimentati, -5,9% e poco più di 500 accosti, -9,8% sul 2025) e Genova al terzo (circa 1,7 milioni di passeggeri movimentati, in linea con il 2025 e 320 accosti, -3,0%).