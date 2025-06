Croce Rossa Milano rafforza la governance con Claudia Granati Buccellati e Luigi Roth

La Croce Rossa di Milano rafforza la sua governance con l'ingresso nel consiglio direttivo dell'imprenditrice Claudia Granati Buccellati e di Luigi Roth, presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda, di Equita Sim e di Equita Capital Sgr.

"In un'epoca come quella che stiamo attraversando, segnata da conflitti, povertà emergenti e rischi dovuti al cambiamento climatico, c'è molto bisogno di chi si prende cura degli altri. In modo professionale, con una lunga tradizione ed esperienza. E c'è bisogno di partecipazione, di aderire alle cause al servizio dell'umanità. Per questo siamo lieti e orgogliosi, Claudia Buccellati e io, di essere cooptati tra i Consiglieri del Comitato di Milano della Croce Rossa Italiana. Un impegno, un'opportunità, un grande onore per entrambi" ha dichiarato Luigi Roth.

"Abbiamo voluto rafforzare la nostra capacità di risposta e la qualità della nostra governance. Ci siamo impegnati a individuare figure provenienti dalla società civile in grado di apportare valore aggiunto, visione strategica e competenze di eccellenza alla nostra missione umanitaria" spiega il presidente del Comitato di Milano di Croce Rossa, Massimo M.A. Boncristiano.

Claudia Granati Buccellati, vedova di Lorenzo Buccellati ha guidato con lui l'azienda orafa Mario Buccellati fino a quando i due rami della famiglia si sono riuniti nella Buccellati Holding Italia (oggi controllata da Richemont); è socio fondatore dell'associazione 'Per il Policlinico' e console onorario di Panama a Milano. Roth, ricorda una nota, "è stato volontario del Comitato di Milano in gioventù e insignito del massimo riconoscimento associativo, incarna l'unione virtuosa tra spirito di servizio e responsabilità istituzionale" e "ha sempre dimostrato una profonda attenzione alle istanze civili e sociali del Paese".

"Sono certo che, insieme, sapremo realizzare molte cose grandi per la Croce Rossa e per Milano. Sapremo dare risposte concrete e tempestive ai bisogni di questa città e, in particolare, alle esigenze delle persone più fragili e vulnerabili, che restano, oggi più che mai, i nostri destinatari più privilegiati" ha concluso Boncristiano.