Martedì 7 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Crisi FranciaFlotilla oggiIsraele-HamasUcraina-RussiaPensioni manovra 2026
Acquista il giornale
Ultima oraCristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario
8 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario

Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario

Bloomberg, dispone di un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari

Bloomberg, dispone di un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari

Bloomberg, dispone di un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari

Cristiano Ronaldo, l'ex attaccante di Real Madrid, Manchester United e Juventus ora in forze alla squadra saudita Al-Nassr, è diventato il primo giocatore di calcio miliardario. Lo riferisce Bloomberg, che stima il patrimonio dell'asso portoghese in 1,4 miliardi di dollari. Una spinta alla ricchezza di Ronaldo, in grado di monetizzare la sua immagine con suntuose sponsorizzazioni come quelle di Armani e Nike, dal prolungamento del contratto con l'Al-Nassar, firmato lo scorso giugno e avrebbe portato nelle tasche del 40enne portoghese oltre 400 milioni di dollari.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata