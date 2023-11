Crisi immobiliare in Cina, banche controllabili.

Il Governatore Pan Gongsheng ha affermato che la Banca Centrale Cinese fornirà liquidità di emergenza alle aree con forti debiti, quando necessario, per aiutare i governi locali. Lo scopo, ha aggiunto Pan al Financial Street Forum 2023 di Pechino, è "cooperare con le agenzie governative e i governi locali allo sviluppo stabile e sano del mercato immobiliare, riducendo i rischi e prevenendo la ricaduta degli aggiustamenti sul sistema finanziario, generalmente controllabile". I prestiti al real estate rappresentano il 23% del saldo totale delle banche, di cui circa l'80% è costituito da mutui personali per l'acquisto di abitazioni.