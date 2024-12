Crisi dell'industria italiana 2024: oltre 100.000 lavoratori coinvolti, critica la Cgil

Nel 2024 "sono enormemente aumentati i tavoli presso l'unità di crisi al ministero delle Imprese e del Made in Italy: sono 105.974 i lavoratori coinvolti. A gennaio erano 58.026". A gennaio erano 58.026".

Per la Cgil "le numerose vertenze aperte nel 2024 parlano di una incapacità totale del pubblico di indirizzare le politiche industriali in settori strategici e rilevanti per il Paese"

"Le mancate politiche industriali del Governo Meloni, al di là degli annunci propagandistici di questo o quel ministro, dimostrano la distanza dal Paese reale e il totale disimpegno dell'Esecutivo sul tema della crisi dell'industria italiana, che ormai è al palo da quasi due anni", commenta Pino Gesmundo, il segretario il segretario confederale Cgil a capo dell'area delle politiche industriali.

"Negli ultimi tre decenni - rileva - a guidare le scelte industriali sono stati le multinazionali e i fondi speculativi, che hanno fatto shopping di imprese nel nostro Paese, spesso a basso costo e usufruendo di benefici ed agevolazioni governative, con il totale disimpegno della politica e dello Stato. Oltre alle aziende private, questi processi hanno peraltro riguardato anche le partecipate pubbliche, abbattendosi spesso sui lavoratori".

"Così - evidenzia ancora il segretario confederale che in Cgil ha la delega su politiche industriali e energetiche, infrastrutture e trasporti, aree di crisi - il nostro tessuto industriale è stato via via impoverito ed è oggi più che mai impreparato alle sfide globali, imposte dalla situazione geopolitica, e alla necessaria transizione ambientale e produttiva che - senza scelte diverse delle imprese e dei governi - rischia di essere pagata solo dalle lavoratrici e dai lavoratori".