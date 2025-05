Crisi del caffè: siccità in Vietnam e Brasile spinge a investire in scienza e tecnologie

E' un anno di crisi per il caffè, che ha toccato tutti i record storici possibili in termini di quotazioni a causa del clima: doppia siccità in Vietnam e in Brasile, che sono i due paesi leader al mondo", dunque bisogna investire nella scienza, bisogna che sempre di più si studino pratiche agronomiche, miglioramenti genetici, sviluppo di nuovi territori, di nuove tecnologie che possano salvaguardare questo settore dalle grandi crisi". Lo ha detto Andrea Illy, presidente di illycaffé, a margine del XIV Master in Economia e scienza caffé della Fondazione Ernesto Illy.

In questo panorama, "figuriamo se ci mettiamo anche i dazi... spero sia solo l'ennesima minaccia, che non si concretizzi e che il tavolo negoziale vada avanti. Adesso paghiamo il 10 e poi vedremo". Intanto, proprio grazie alla conoscenza, "il G7 con la presidenza italiana in ottobre ha preparato una partnership pubblico-privata finalizzata a portare investimenti di finanza di impatto, (blended finance) per investire direttamente nelle piantagioni per creare resilienza. E' la prima volta che il G7 fa un'azione così specifica in uno specifico settore, l'ha fatto non solamente perché ha riconosciuto l'esistenza di un problema del rischio ma anche perché ci sono delle soluzioni, frutto di questo grandissimo investimento di conoscenza".