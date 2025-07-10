Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Crescono ecomafie, nel 2024 40mila reati contro l'ambiente
10 lug 2025
10 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  4. Crescono ecomafie, nel 2024 40mila reati contro l'ambiente

Crescono ecomafie, nel 2024 40mila reati contro l'ambiente

Legambiente,111 al giorno, 4,6 all'ora. Più indagini su tangenti

Cresce senza sosta l'attacco all'ambiente delle ecomafie e nel 2024 in Italia è stata superata la soglia di 40 mila reati ambientali, il 14,4% in più dell'anno precedente. In media sono 111,2 al giorno, 4,6 ogni ora. E' quanto emerge dall'ultimo Rapporto di Legambiente sulle ecomafie. Aumentano il fatturato illegale, 9,3 miliardi di euro, e i clan coinvolti e cresce anche la corruzione negli appalti green: sono 88 le inchieste per tangenti dal primo maggio 2024 al 30 aprile 2025, il 17,3% in più rispetto all'anno prima. Nella filiera del cemento si concentra un terzo dei reati ambientali ma la crescita maggiore (+19,9%) è nel ciclo illegale dei rifiuti.

