Crescita record per gli aeroporti italiani: 219 milioni di passeggeri nel 2024

Quasi 220 milioni di passeggeri sono partiti o atterrati negli aeroporti italiani nel 2024. Un numero - per l'esattezza 219.078.618 - che è in crescita dell'11,1% rispetto al 2023 (quando erano circa 197 milioni) e segna così il record storico per un settore che di norma (salvo casi come la pandemia) è sempre in crescita. Lo conferma Assaeroporti nel suo rapporto consuntivo sul traffico aeroportuale dello scorso anno.

Di questi passeggeri, 146 milioni hanno scelto rotte internazionali. Facendo tornare perciò la composizione del traffico ai valori pre-Covid, con un terzo dei viaggiatori sul segmento nazionale e due terzi su quello internazionale.

Si conferma dunque la fine della crisi pandemica, quando si era scesi a 53 milioni di passeggeri (2020). Nel 2024, tra i primi dieci scali per numero di passeggeri, otto hanno superato la soglia dei 10 milioni di passeggeri. Al primo posto c'è Roma Fiumicino, che sfiora i 50 milioni di viaggiatori (49.203.734), seguita da Milano Malpensa (28.910.368), Bergamo (17.353.573), Napoli (12.650.478), Catania (12.346.530), Venezia (11.590.356), Bologna (10.775.972), Milano Linate (10.650.990), Palermo (8.921.833) e Bari (7.273.141).