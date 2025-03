Crescita importazioni gennaio 2025 supera esportazioni: dati Istat

A gennaio 2025 si stima una crescita congiunturale più ampia per le importazioni (+3,2%) rispetto alle esportazioni (+0,6%). Su base annua invece l'export cresce del 2,5% in termini monetari, mentre si riduce del 2,6% in volume. L'import registra un incremento tendenziale dell'8,8% in valore, mentre in volume, le importazioni aumentano del 4,1%. Lo rileva l'Istat precisando che nel mese di gennaio 2025 i prezzi all'importazione aumentano dello 0,4% su base mensile e dell'1,4% su base annua (era +0,1% a dicembre 2024) e spiegano tali dinamiche i rialzi dei prezzi dei prodotti energetici (in particolare greggio) e dei beni intermedi.