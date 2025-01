Crescita economica 2025: Europa debole, Usa in ripresa secondo il Forum economico mondiale

Una crescita più debole del previsto nel 2025, con l'Europa particolarmente colpita e più ottimismo per gli Usa, ma "temperato da preoccupazioni per il debito in ascesa e l'inflazione". Sono le previsioni degli economisti raccolte dal Forum economico mondiale (Wef) nel suo Economic Outlook. Il 56% dei principali capi economisti si aspetta condizioni economiche più deboli rispetto al 2024, contro solo il 17% che prevede un miglioramento. Gli Usa vedranno "un boom di breve termine", l'Europa "per il terzo anno consecutivo è l'area più debole" e "la spinta della Cina è attesa in rallentamento".