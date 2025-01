Crescita della domanda di gas in Europa nel 2024: sfide e opportunità secondo Snam

La domanda di gas è tornata a crescere in Europa nel 2024 grazie alle temperature più rigide registrate. Lo afferma l'amministratore delegato di Snam Stefano Venier sottolineando che "in particolare la domanda lo scorso anno ha visto un incremento del 2,8% e nel 2025 è attesa crescere di oltre il 2%".

Venier parla inoltre di "sistema energetico europeo intrinsecamente dinamico", mentre i mercati "restano instabili, non solo per ragioni geopolitiche", fattore che "si riflette nell'elevata volatilità dei prezzi del gas". A suo avviso c'è un "esacerbamento della crescente domanda globale di energia e dell'offerta".

In questo quadro, con l'energia da fonti rinnovabili che ha raggiunto il 40% del mix energetico, secondo Venier "la transizione energetica richiede investimenti sostanziali in infrastrutture e in nuove tecnologie e la creazione di quadri normativi efficaci".

"Il sistema energetico - conclude il manager - deve diventare sempre più interconnesso e adattato alle caratteristiche di ogni singolo paese, con una crescente interdipendenza tra l'Europa e i paesi vicini".