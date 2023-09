Crescita del 2° trimestre trainata da Anie Fotovoltaico

Le fonti rinnovabili hanno fatto registrare un aumento del 41% del totale cumulato di nuova potenza installata nel secondo trimestre del 2023, pari a 1.066 Megawatt. A trainare il fotovoltaico con 943 Mw (+50%), seguito da 117 Mw per l'eolico (+4%) e 5 Mw per l'idroelettrico (-70%). Questo è quanto emerge dall'Osservatorio Fer (Fonti di energia rinnovabile) realizzato da Anie Rinnovabili, aderente a Confindustria, sulla base dei dati Gaudì di Terna. In particolare, per il fotovoltaico, il 90,4% del totale è costituito da installazioni di potenza inferiore ai 10 kW, mentre gli impianti di taglia superiore a 1 Mw realizzati nel secondo trimestre sono stati 22. Complessivamente, da gennaio a giugno 2023 sono stati connessi alla rete poco più di 180.200 impianti. Anie riferisce inoltre che nel secondo trimestre 2023 le Fer hanno raggiunto un risultato positivo del +9%. La copertura del fabbisogno elettrico nazionale da Fer è aumentata, rappresentando il 35% del totale (+3% rispetto al 2022), tornando così in linea con la media del 36% registrata nell'ultimo quinquennio.