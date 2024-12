Crescita dei pagamenti digitali nell'euro zona: carte dominano, contante ancora rilevante

Prosegue, sebbene a un ritmo più lento, la crescita dei pagamenti digitali nell'euro zona che rappresentano orai quasi il 48% del totale delle operazioni a scapito del contante che resta tuttavia forte per le Pmi e negli scambi fra persone. E' quanto emerge dal rapporto della Bce secondo cui in termini di valore le carte sono lo strumento più usato (45%) a fronte dei cotnanti (39%) e delle app (7%). La maggioranza delle persone intervistate dal report (64%) ritiene importante comunque avere i contanti come opzione di pagamento.