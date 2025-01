Crescita a doppia cifra per le soluzioni tecnologiche: Lutech e Sap rafforzano la partnership

Per il 2025 è attesa una crescita "ampiamente a doppia cifra" della richiesta di soluzioni tecnologiche da parte delle aziende. È quanto spiegano all'ANSA Giuseppe Di Franco, amministratore delegato del gruppo Lutech e Carla Masperi, amministratrice delegata di Sap. Le due società sono impegnate nel consolidamento della propria partnership proprio a supporto della "domanda senza precedenti" di soluzioni di sviluppo digitale e tecnologico.

"Oggi i clienti chiedono di beneficiare del valore delle soluzioni date dalla tecnologia nei tempi più brevi possibili", commenta Masperi. "L'ultima tecnologia in ordine di diffusione - prosegue - è l'intelligenza artificiale, che contiene tante aspettative e anche potenziale. Ma per coglierlo occorrono conoscenza delle soluzioni di business e un portafoglio tecnologico avanzato. Questo è quello che abbiamo fatto con Lutech nel 2024 e non può che essere replicato nel 2025, perché la domanda di queste soluzioni sta subendo un'accelerazione senza precedenti". Per Masperi con l'Ia "siamo in presenza di una rivoluzione e occorre saperne cogliere la portata, accompagnando le aziende in questo percorso".

"Nel 2024 abbiamo raggiunto due record storici: realizzato 900 milioni di fatturato e 55 progetti con Sap", afferma Di Franco. Secondo il ceo di Lutech il rapporto tra l'Ia e le imprese italiane "è molto diverso a seconda delle dimensioni delle aziende. Nelle più grandi vi è maggiore consapevolezza e comprensione del suo potenziale, oltre che numerosi investimenti. Le grandi aziende hanno spesso anche un'infrastruttura tecnologica e maggiore disponibilità di dati e si trovano nelle condizioni migliori per poter recepire il cambiamento".

La partnership tra le due società è attiva da circa 35 anni. Lutech ha portato a termine 55 progetti Sap nel 2024, collaborando con alcune delle principali aziende del settore energetico. La società ha annunciato inoltre un piano che prevede l'assunzione di 71 professionisti Sap. Il fatturato di Sap in Italia nel 2023 è stato di 741,7 milioni di euro. La società ha circa 820 dipendenti, un ecosistema di oltre 400 partner e più di 11 mila aziende clienti in Italia.