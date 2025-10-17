Cresce economia sommersa e illegale +15,1 miliardi nel 2023

Nel 2023 il valore dell'economia sommersa ed illegale (economia 'non osservata' nda) cresce di 15,1 miliardi, segnando un aumento del 7,5% rispetto al 2022 (+7,2% la crescita del Pil corrente) e superando i 217 miliardi. L'economia sommersa (ovvero al netto delle attività illegali) si attesta a poco meno di 198 miliardi di euro, in crescita di 14,9 miliardi rispetto all'anno precedente. La sua incidenza sul Pil è del 9,2% nel 2023. Le attività illegali sfiorano i 20 miliardi. "Il valore dell'economia sommersa da sotto dichiarazione e lavoro irregolare sale a 185,3 miliardi (+14,5 miliardi su 2022). Lo afferma l'Istat.