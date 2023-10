Credito ai paesi emergenti, frenata per Bri

Frenata, nel secondo trimestre, del credito ai Paesi Emergenti e in via di Sviluppo. Secondo i dati diffusi dalla BRI, la Banca dei Regolamenti Internazionali con sede a Basilea, il credito bancario a questi Paesi è sceso del 4%. Il calo dei crediti in dollari è stato dell'8%, il peggiore negli ultimi dieci anni. L'indicatore globale elaborato dalla BRI ha evidenziato una contrazione sia in dollari sia in euro. I prestiti internazionali delle banche a livello globale sono aumentati del 2%, grazie all'incremento dei derivati e all'effetto del cambio delle attese della politica monetaria. Il credito bancario (prestiti e titoli in portafoglio) è invece diminuito dell'1%. Anche in questo caso, come rilevato dalla BRI, è sceso il credito ai Paesi Emergenti (-4%), mentre quello alle economie avanzate è rimasto positivo.