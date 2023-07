Credit Factor, acquista crediti Npe da 2,2 miliardi di euro

Credit Factor (partecipata dalla Banca Capasso di Ibl Banca) ha completato con successo l'acquisizione di tre portafogli granulari di Npe unsecured del valore nominale di 2,2 miliardi di euro. La nuova serie di investimenti ha comportato l'acquisizione da parte di Credit Factor di oltre 17 mila esposizioni deteriorate e consente alla joint venture lanciata nel 2019 da Europa Factor e dal gruppo Ibl Banca di superare i 5 miliardi di valore nominale complessivo del portafoglio di proprietà. Il Servicer a cui sarà affidata la gestione dei portafogli sarà Europa Factor. "Questa serie di tre operazioni di successo mette in luce sia la vivacità del mercato degli Npe Unsecured sia le forti competenze del team di Credit Factor, che in pochi mesi è riuscito quasi a raddoppiare il valore nominale del portafoglio. La joint venture con Europa Factor rappresenta una componente importante nel percorso di diversificazione del Gruppo IBL Banca in aree di business in forte crescita", ha commentato Giovanni Boccuzzi, amministratore delegato di Banca Capasso e membro del consiglio di amministrazione di Credit Factor