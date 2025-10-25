Creatività leva d'impresa nel progetto Philip Morris-Seletti

La creatività come leva dell'impresa è il filo conduttore di Sensorium Worlds, il progetto nato dalla collaborazione tra Philip Morris International e Seletti e presentato al Pirelli Hangar Bicocca di Milano. L'iniziativa unisce design, tecnologia e arte in un percorso che esplora come la contaminazione tra linguaggi possa diventare motore di innovazione e trasformazione industriale. Il concept è stato sviluppato nel workshop Curious Minds, ospitato nella fabbrica Seletti di Cicognara (Parma), dove venti artisti multidisciplinari provenienti da diversi Paesi hanno lavorato insieme per creare un'esperienza capace di "trasformare gli stereotipi e aprire nuove prospettive espressive".

Durante la serata milanese, una proiezione immersiva ha trasformato l'Hangar Bicocca in un grande canvas digitale, amplificando il dialogo tra arte e impresa.

"La curiosità è quella forza che ci spinge a evolverci e a generare cambiamenti positivi. È l'energia che ci porta a cercare esperienze migliori, prospettive nuove, a ispirare chi ci circonda e a mettere in discussione lo status quo", ha dichiarato Stefano Volpetti, chief consumer officer di Philip Morris International.

La collaborazione con Seletti era iniziata alla Milano Design Week 2025 con Sensorium Piazza, una reinterpretazione della piazza italiana come luogo di incontro tra creatività e innovazione. "Il processo creativo è stato ricco di idee ed entusiasmo. È stato un privilegio riunirsi e confrontarsi con un ampio gruppo di artisti multidisciplinari provenienti da tutto il mondo", ha commentato Stefano Seletti, direttore creativo e amministratore delegato dell'azienda mantovana. Con Sensorium Worlds, Philip Morris rafforza la propria strategia di apertura verso i settori della creatività e dell'innovazione, puntando su progetti che integrano visione imprenditoriale e ricerca artistica.