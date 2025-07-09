Venerdì 10 Ottobre 2025

Costa, 'l'Ue non riduca ambizioni e obiettivi sul clima'

'Possiamo fermare le regole ma non il climate change'

E' fondamentale affrontare la minaccia esistenziale del cambiamento climatico. Perché possiamo fermare l'orologio delle regole europee, ma non si può fermare l'orologio del cambiamento climatico. Ciò significa che non possiamo ridurre le nostre ambizioni e rinunciare ai nostri obiettivi climatici." Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa intervenendo alla Plenaria dell'Eurocamera, chiamata oggi a votare la procedura d'urgenza sui target climatici al 2040 e le misure sulla deforestazione.

