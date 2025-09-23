Cossa (Revolut),puntiamo su Italia, pronti a parlare con governo

"Negli ultimi giorni sto avendo discussioni molto intense con il governo francese, poiché è lì che stiamo richiedendo la licenza bancaria. Una volta conclusa questa fase, avrò lo stesso tipo di discussioni con il governo italiano". E' quanto annuncia la CEO dell'Europa Occidentale di Revolut Béatrice Cossa-Dumurgier in un'intervista con l'ANSA in occasione della presentazione del nuovo headquarter del gruppo a Londra, situato nel centro finanziario di Canary Wharf.

A chi gli chiede quale sarà la reazione dell'esecutivo, che è intervenuto con il Golden Power nell'operazione Unicredit-Banco Bpm e appoggiato la scelta dei vertici Mps su Mediobanca, alla forte crescita del gruppo nel nostro paese, ha risposto che "la mia sensazione è che accoglieranno favorevolmente un operatore come Revolut, che ha radici fortemente europee ed è in grado di operare in tutta Europa in modo snello, efficiente e innovativo".

In Italia Revolut ha raggunto 4 milioni di clienti e, nello scorso dicembre, ha aperto una succursale bancaria vigilata da Banca d'Italia e Bce.