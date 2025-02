Cosmoprof Worldwide Bologna 2025: Edizione Sold-Out e Crescita Esportazioni

Con oltre 250mila operatori e più di 3mila aziende provenienti da 65 Paesi in rappresentanza di oltre 10mila brand, si apre il 20 marzo la 56esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, in programma fino al 23 dello stesso mese nel capoluogo emiliano. A poche settimane dall'inaugurazione, l'area espositiva è già sold-out, con una crescita del 5,8% rispetto alla scorsa edizione, grazie anche all'incremento dello spazio espositivo che nel 2025 supererà i 170.000 metri quadri.

Ad oggi, il 56% degli espositori proviene dall'Europa, il 44% da paesi extra europei, con un 22% di presenze dall'Italia. Particolarmente rilevante, la percentuale di nuovi espositori rispetto al 2024, il 35% del totale. Saranno 29 i padiglioni nazionali. La collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale e con Ice faciliterà la partecipazione di oltre 80 delegazioni con importatori, distributori e retailer da tutto il mondo.

Come sottolinea Matteo Zoppas, presidente di Agenzia Ice, "da gennaio a ottobre 2024, l'export italiano del settore ha raggiunto quasi 7 miliardi di euro, con una crescita di oltre il 10% rispetto allo stesso periodo del 2023, anno in cui l'incremento rispetto al 2022 era stato addirittura del 20,3%. Questi risultati testimoniano la leadership delle nostre imprese".

A supportare le attività di business di Cosmoprof Worldwide Bologna, anche Cosmetica Italia - Associazione nazionale imprese cosmetiche. "L'export cosmetico italiano - afferma il presidente Benedetto Lavino -, che contribuisce a sviluppare una bilancia commerciale positiva del settore prossima a 4,6 miliardi di euro nelle stime di fine 2024 (+12,5% rispetto al 2023), è una leva competitiva fondamentale soprattutto in questa fase di ridefinizione di paradigmi sui mercati internazionali, tanto che i più recenti dati preconsuntivi indicano un fatturato totale dell'industria cosmetica in Italia di 16,5 miliardi di euro (in crescita di oltre il 9%), di cui quasi la metà legato alle esportazioni".