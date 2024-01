Cosmesi made in Italy seduce l'America, Cosmoprof apre a Miami

Il Cosmoprof apre a Miami in Florida. Il calendario del network fieristico inaugura il 2024 con una nuova novità: dal 23 al 25 gennaio si terrà la prima edizione di Cosmoprof North America - Miami che si affianca al tradizionale appuntamento con Cosmoprof North America - Las Vegas in programma nel mese di luglio. La nuova manifestazione è stata calorosamente accolta dalle aziende italiane: sono 50 le imprese del nostro Paese, tra prodotto finito (brand e contoterzi) e filiera produttiva, che hanno confermato la loro presenza. Quella al Miami Beach Convention Center è una prima fiera che intende essere ponte e aprire sul mercato latino amicano. "Ancora una volta il network Cosmoprof si conferma un pilastro fondamentale per la valorizzazione delle nostre imprese all'estero: la nuova tappa di Miami apre infatti un ventaglio di opportunità per tutte le aziende che desiderano rafforzare la propria presenza sui mercati esteri", commenta Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia. L'internazionalizzazione resta fondamentale per l'industria cosmetica italiana, la cui produzione è destinata per oltre il 40% proprio all'export. L'area centro-meridionale del continente americano rappresenta circa il 4% del totale delle esportazioni dell'industria cosmetica italiana, ma mostra - sottolinea Cosmetica Italia - forti dinamiche di crescita: tra i primi nove mesi del 2023 e lo stesso periodo del 2022 l'export verso questa destinazione ha registrato una variazione positiva del 42% con un valore prossimo a 200 milioni di euro. Tra i cosmetici prodotti in Italia più richiesti in questa regione si attesta al primo posto la profumeria alcolica, che concentra oltre metà dell'export cosmetico italiano verso l'America centro-meridionale. Segue la cura capelli che detiene una quota a valore del 30% e la cura della pelle con il 13%.