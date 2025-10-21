Cortese, 'In Brasile 1.100 aziende italiane, grande opportunità'

"Il Brasile è senza dubbio un Paese di opportunità" e "risiedono in Brasile ben 900.000 italiani mentre circa 32 milioni di brasiliani hanno discendenti legati al nostro Paese, ai suoi prodotti e alle sue aziende. Ciò sembra essere confermato da fatto che abbiamo catalogato ben 1.100 aziende italiane operanti in tutto il territorio del Brasile, alcune molto importanti". Lo ha detto Alessandro Cortese, ambasciatore d'Italia in Brasile, in un videomessaggio diffuso in occasione della presentazione della 'Guida agli Affari in Brasile' a Palazzo Lombardia, Milano.

Secondo Cortese il Brasile "è prima di tutto un grande Paese, con quasi 30 volte le dimensioni dell'Italia. Il Brasile ha 210 milioni di persone, il cui reddito è in crescita e con un Pil leggermente superiore a quello dell'Italia, anch'esso in crescita di circa il 3% di media negli ultimi tre anni".

Tra le aziende italiane di maggiori dimensioni presenti in Brasile "ci sono Stellantis, a cui è riconducibile quasi un terzo dei veicoli circolanti in Brasile; Tim con quasi il 25% della telefonia mobile brasiliana; Enel che è il principale distributore a San Paolo e Rio; ma anche Ferrero, Luxottica, Pirelli Almaviva, Saipem e tante altre". Per l'ambasciatore, tuttavia, "il Brasile è anche un Paese non facile, quindi è importante che l'investitore vi si affacci con cognizione di causa. Ecco perché ritengo la 'Guida agli Affari in Brasile' un utile strumento di orientamento".