Corte dei conti: approvato programma controlli 2025-2027 su Pnrr e intelligenza artificiale

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti ha approvato il programma dei controlli per il 2025 e per il triennio 2025-2027, orientato sulle principali aree di intervento delle politiche pubbliche. Un'attenzione particolare sarà riservata, alle gestioni di maggior rilievo economico e sociale, con un'analisi specifica sull'attuazione del Pnrr e del Piano nazionale complementare (Pnc), anche in virtù delle modifiche al Piano approvate dal Consiglio UE e delle rimodulazioni del Pnc introdotte a livello nazionale. Lo si legge in una nota della Corte dei Conti nella quale si sottolinea che "considerata la rilevanza strategica del Pnrr, la Corte si occuperà del monitoraggio sulle misure adottate dalle singole PA nella prevenzione alle irregolarità, alle frodi e ai fenomeni di corruzione nell'attuazione del Piano stesso".

Sul versante delle indagini "ordinarie", si legge, proseguirà l'attenzione sui temi della tutela ambientale e della mobilità sostenibile, oltreché su quelli legati a salute, politiche del lavoro, sviluppo sostenibile, digitalizzazione, istruzione, inclusione e sostegno sociale. Particolari approfondimenti saranno inoltre dedicati agli incentivi alle imprese e all'occupazione, alla riduzione delle liste di attesa nel settore sanitario e al sostegno psicologico per specifiche categorie di persone.

In virtù, infine, del ruolo assunto dalla Corte in campo internazionale per la partecipazione al Parallel Audit for Artificial Intelligence, nonché della specifica competenza maturata in materia, "è previsto un approfondimento sul tema dell'intelligenza artificiale, con un focus particolare sul settore della pubblica amministrazione".