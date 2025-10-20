Corte Conti, squilibri territoriali su spesa servizi sociali

L'analisi sul sistema dei servizi sociali comunali "evidenzia squilibri territoriali nella spesa sociale pro capite, con valori bassi e strutturalmente insufficienti in vaste aree del Paese, a fronte di un bisogno sociale più accentuato. Livelli di spesa più elevati si registrano invece in alcune Regioni, soprattutto in quelle a statuto speciale". Lo sottolinea la Corte dei conti nella Relazione sulla spesa sociale negli enti territoriali nella quale mette in risalto la prevalenza della spesa corrente rispetto a quella degli investimenti "che limita la capacità di innovazione e rafforzamento delle strutture sociali".
L'area insulare, trainata dalla Sardegna, risulta in testa nel 2024 con una spesa pari a 289 euro pro capite, sebbene si registri un calo rispetto al 2023, quando il valore superava i 350 euro. A seguire si collocano il Nord-est, con 213 euro pro capite, il Centro con 190 euro, e il Nord-ovest con 182 euro. Il Sud continentale mostra invece un livello sensibilmente più contenuto, pari a 131 euro pro capite, confermando una distanza strutturale dalle altre aree del Paese.