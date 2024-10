Corte Conti, Psb impegnativo, necessarie scelte difficili

Nel Psb viene delineato un percorso "impegnativo" e nella manovra "saranno necessarie scelte difficili sull'allocazione delle risorse": lo affermano i rappresentanti della Corte dei Conti in audizione alle commissioni riunite bilancio di Camera e Senato. "Su molti fronti si evidenziano necessità crescenti derivanti da problemi strutturali, da andamenti dei costi, dal crescere di aree di sofferenza sociale, dall'emergere di nuove sfide economiche e produttive a cui si aggiungono esigenze poste da nuove criticità legate al contesto nazionale ed internazionale", spiega la Corte. Ma per la "piena valutazione e le implicazioni" del Psb rimanda al dettaglio del quadro programmatico che arriverà con il Dpb. In generale, il Psb presentato dal governo "offre un quadro della gestione di bilancio per il prossimo settennio che appare coerente con quanto richiesto dal nuovo patto di stabilità europeo, descrivendo un percorso di graduale riduzione del debito e un più rapido rientro del disavanzo rispetto al quadro presentato nel Def dello scorso aprile".