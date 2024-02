Giornata molto positiva per Mps in Piazza Affari: dopo i conti del 2023 con un utile oltre i due miliardi e il ritorno del dividendo dopo tredici anni, il titolo della banca toscana ha chiuso in rialzo del 5,5% a 3,56 euro. Forti gli scambi: sono passate di mano 85 milioni di azioni contro i 29 milioni della seduta di ieri.