Mercoledì 20 Agosto 2025
Il mezzo sorriso della premier
Pier Francesco De Robertis
Il mezzo sorriso della premier
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Funerali Pippo BaudoPensione a 64 anniVideo rubati De MartinoUcraina RussiaAllerta Meteo
Acquista il giornale
Ultima oraCorsa alle Labubu, il produttore cinese triplica le vendite
20 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Corsa alle Labubu, il produttore cinese triplica le vendite

Corsa alle Labubu, il produttore cinese triplica le vendite

Ft, Pop Mart vale più di Hasbro e Mattel insieme

Ft, Pop Mart vale più di Hasbro e Mattel insieme

Ft, Pop Mart vale più di Hasbro e Mattel insieme

La corsa alle bambole Labubu fa triplicare le vendite del produttore cinese di giocattoli Pop Mart. Nei primi sei mesi dell'anno sono salite a 1,93 miliardi di dollari mentre l'utile netto è balzato di quasi il 400%. Un balzo che ha trasformato Pop Mart in una delle aziende di giocattoli che vale di più al mondo, con un valore maggiore - riporta il Financial Times - di Hasbro e Mattel insieme. I titoli della società, quotata a Hong Kong, sono saliti del 570% nell'ultimo anno, rendendo il fondatore Wang Ning il decimo uomo più ricco della Cina.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata